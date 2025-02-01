Zamansız fındık satan TMO’ya tepki
Fındık üreticisi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üç yıllık fındığı satışa çıkarması nedeniyle fiyatların düşmesine tepki gösterdi.
Tüm Üretici Köylü Sendikası Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, TMO’nun durup dururken fındık satma kararını eleştirerek “Fındık fiyatları artarken satış kararının üreticilere zarar vereceğini bilmeyen mi var? Bu kararı almada kim ya da kimler etkili oldu? Kimden talimat alındı. Öğrenmek hakkımız” dedi.
TMO’nun uygulamaları aslında hükümetin uygulaması olduğunu söyleyen Sağra, şunları söyledi: “TMO kendi kendine karar alıp uygulama şansı yok. Hükümetten fındık satışıyla ilgili olur almadan satış yapamaz.
Üreticiler ürünleri için birleşmek zorunda. Din, dil, siyasi görüş farklılığı birleşmeyi engellememeli. Üreticilerin tümü mağdur oluyor. Dağınık olmak, tarım ve gıda tekellerinin işine yarıyor. TMO, şirketler lehine çalışıyor.”
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