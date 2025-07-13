Emekli maaş farkı ödemeleriyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları netleşti. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşların ödemesi ne zaman yapılacak?



EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?



Emekli maaş farkı ödeme tarihleri henüz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanmadı. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmaması nedeniyle, alt sınırdan maaş alan emeklilere fark ödemelerinin ayrıca yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da fark ödemelerinin Ağustos ayına kalabileceği tahmin ediliyor. SGK ödeme takvimini duyurduğunda ayrıntılar paylaşılacak.



ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NEZAMAN YATACAK?



Haziran 2025 TÜİK verilerine göre zamlı emekli maaşları Temmuz ayı içerisinde ödenmeye başladı. SSK (4A) emeklileri için ödemeler 17-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Bağ-Kur (4B) emeklileri için 25-28 Temmuz 2025, memur emeklileri (4C) için ise 1-5 Temmuz 2025 arasında yapılıyor. En düşük emekli maaşı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseldi. Maaş farkı ödemeleri ise Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemenin ardından ağustos başında hesaplara yatırılacak.



EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI NE KADAR?



TÜİK’in Haziran 2025 verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 olarak tespit edildi. Buna göre SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve tarım emeklileri maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklileri (4C) ise yüzde 10,06 enflasyon farkı ile yüzde 5 toplu sözleşme zammını kapsayan toplam yüzde 15,57 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı, bu zamla birlikte 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseldi. Maaş farkları her emeklinin kök maaşına göre değişiklik gösterecek.



