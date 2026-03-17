Zenginler kaçıyor, işçiler hapsoldu: Dubai ekonomisinde dev çöküş!

Zenginlerin ve turistlerin yoğun ilgisiyle tanınan Dubai, İran’ın misilleme saldırıları sonrası büyük bir krizle karşı karşıya. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına yanıt olarak düzenlenen saldırılarda, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı Dubai de hedef alındı.

BAE savunma sistemleri İran’a ait binlerce füzenin yüzde 90’ından fazlasını engelledi, ancak kentin kritik noktalarına isabet eden füzeler günlük yaşamı ve altyapıyı ciddi şekilde etkiledi.

BÖLGENİN TEKNOLOJİ VE ALTYAPISI HEDEFTE

İran’ın ülkedeki bir Amazon veri merkezini hedef alması, bölgenin teknoloji yatırımları açısından güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Kritik hedefler arasında askeri noktalar, sanayi tesisleri ve dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Dubai Havalimanı bulunuyor. Saldırılar ayrıca iki veri merkezinde dijital ödeme sistemlerinin kısa süreliğine devre dışı kalmasına yol açtı.

Batı Asya’nun en büyük rafinerilerinden biri olan ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’ne ait Ruwais tesisi, bir insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıkınca tedbir amacıyla kapatıldı. Füceyre’deki bazı terminallerde de faaliyetler geçici olarak durduruldu. Dubai’nin simgelerinden biri olan palmiye biçimindeki Fairmont oteli de saldırılar sonucu ciddi hasar gördü.

TURİZM GELİRLERİ VE SOSYAL ETKİLER

Nüfusunun yüzde 90’ından fazlasını yabancılar oluşturan Dubai, gelir, sermaye kazancı ve miras vergisinin olmaması nedeniyle dünyanın en yoğun milyarder nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Kentin yıllık turizm geliri yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde.

Ancak sosyal medya fenomenleri ve turistlerin toplu şekilde şehri terk etmesiyle plaj kulüpleri, alışveriş merkezleri ve lüks oteller neredeyse tamamen boşaldı. Öte yandan Dubai’de çalışan milyonlarca göçmen işçi için ülkeden ayrılmak kolay değil. Kentte yaklaşık 2 milyon Hintli, 700 bin Nepalli ve 400 bin Pakistanlı bulunuyor; bu kesim düşük gelirli, sömürüye açık işlerde çalışıyor ve istedikleri zaman ülkeden ayrılma özgürlüğüne sahip değiller.

EKONOMİK ETKİLER GÖZLER ÖNÜNDE

Saldırıların Dubai ekonomisi üzerindeki etkileri şimdiden sert hissediliyor. Emlak piyasası düşüşe geçti ve borsa ayı piyasasına girdi.

Dubai Emlak Endeksi (DFMREI): Şubat sonu ile Mart ortası arasındaki iki haftada yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Lüks konut segmentinde talep yavaşladı.

Dubai Finansal Piyasalar Genel Endeksi: Şubat zirvesine göre yüzde 21 değer kaybederek teknik olarak ayı piyasasına girdi. En çok etkilenen sektörler arasında gayrimenkul, seyahat, havacılık ve bankacılık yer aldı.

Finans merkezlerinde operasyonel kesintiler yaşandı. Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) saldırılarda hasar görürken, Citibank gibi global şirketler güvenlik gerekçesiyle ofislerini geçici olarak kapattı veya çalışanlarını uzaktan çalıştırdı.

TURİZM VE LOJİSTİK AKIŞI AKSADI

Dünyanın en yoğun havacılık merkezlerinden biri olan Dubai Havalimanı'nın saldırılarda kısmen hasar görmesi ve bölge hava sahasındaki kısıtlamalar, şehrin temel gelir kalemlerinden turizm ve lojistiği olumsuz etkiledi. Ayrıca artan bölgesel risk primi, gemi sigortası maliyetlerini ve işletme giderlerini yükselterek Dubai’nin küresel ticaret merkezi konumunu zorlaştırıyor.