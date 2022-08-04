Zeytin ve kaşar fiyatlarında dev artış

04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:40

Gıda fiyatları arttıkça üreticiler küçük gramajlı ürünler üretmeye başladı. Özellikle süt ve süt ürünlerine gelen zamlardan sonra beyaz peynir, kaşar ve tereyağında küçük ambalajlı ürünler raflardaki yerini aldı. İçerisinde toplam 60 gram, dört dilim kaşar peyniri bulunan paket 18,75 TL’ye satılıyor. Pakette yer alan 15 gramlık bir dilimin fiyatı ise 4,68 TL’ye tekabül ediyor. Sadece süt ürünleri değil et fiyatlarındaki artış da işlenmiş ürünlere zam olarak yansıdı. 60 gramlık ambalajda satılan dana jambonun fiyatı 23,90 TL oldu. Pakette yer alan salamın gram fiyatı yaklaşık 40 kuruş oldu.

BİR ADET SİYAH ZEYTİN 60 KURUŞ

“Orta Direk Şaban” filminde Kemal Sunal’ın kavanozda kalan bir zeytine “hanimiş zeytin” demesi hafızalardaki yerini koruyor. 1984 yapımı olan filmdeki gibi bugün de zeytin “orta direk” için erişilmesi zor ürünler arasında girdi. 200 gramlık ambalajda satılan siyah sele zeytinin fiyatı 11,55 TL oldu. Yaklaşık 20 adet zeytin bulunan ambalajda zeytinin adet fiyatın 60 kuruşa denk geliyor.