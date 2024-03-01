Ziraat Bankası’nda 'usulsüzlük' iddiası: Başkanvekilinin şirketine kredi!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:20

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:51

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile Ziraat Bankası’nın bazı yönetim kurulu üyelerinin usulsüzlük yaptığını ileri sürdü.

10 MİLYONLUK KREDİ!

Üyelerin kendi açtığı şirkete kredi verdiğini söyleyen Akay, “Bu şirket tarımsal amaçlı sübvansiyonlu yatırım kredisi kullanmak üzere kuruluyor. Kurulduktan 10 gün sonra hemen Ziraat Bankası’ndan 10 milyon TL tutarında bir kredi kullanımı gerçekleştiriyor. Yani bu kadar hızlı ve kolay bir şekilde bu krediyi nasıl kullanıyor? Ziraat Bankası Yönetik Kurulu Başkanvekili Fikrettin Aksu, bu kurulan NSA Enerji Yatırım’ın şu anda ortağı ve münferiden yetkili kişisi. 4-5 yerden maaş alıyor bu şahıs. 500 bin TL geliri var” dedi.

"USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK, HER ŞEY VAR"

Akay, bu durumun Bankalar Yasası’na aykırı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:,

“Faaliyet falan ortada bir şey yok. Ziraat Bankası Genel Müdürü’ne buradan sesleniyoruz. Normal ticari kredi faizinden gecikme zammı ve faiziyle bu kredinin bir an önce geri çağrılması lazım. Ayrıca da teşvik belgesinin de iptal edilmesi lazım. Bankalar Kanunu'na aykırı, haksız kazanç, usulsüzlük, yolsuzluk, her şey var. Basiretsiz yönetim, bu yönetimden de herkes sorumlu.”