Ziraat Bankası ve VakıfBank'a 1,1 milyar dolar kredi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:38

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:38

Ziraat Bankası ve VakıfBank, toplam 1,1 milyar doları bulan kaynak elde etti. İki kamu bankası da kaynağını açıklamadı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada uluslararası bankalar ile 5 yıl vadeli toplam 600 milyon dolar tutarında yabancı para fonlama elde edildiği belirtildi.

Banka uzun vadeli borçlanma olanaklarının artırılması, dış finansmanını sürdürülebilirliği ve kaynak yapısının çeşitlendirilmesi stratejileri kapsamında 600 milyon dolarlık dış finansman kaynağı sağladı.

Bankadan yapılan açıklama ise şöyle:

"Bankamız bu defa, uluslararası alanda yüksek kredibilitesi ve son dönemde uygulanmaya başlanan yeni para ve maliye politikalarının Ülkemize ve Türk Bankacılık Sektörüne olumlu katkılarıyla, uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır"

"5 YIL VADELİ 500 MİLYON DOLAR"

VakıfBank ise geçtiğimiz günlerde 500 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli yeni bir kredi aldığını açıklamıştı.

Banka tarafından KAP'a yapılan bildirimde, “VakıfBank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirmiştir. Söz konusu işlem büyüklük ve vade açısından bir eurobond ihracı eşdeğerindedir” ifadeleri kullanılmıştı.