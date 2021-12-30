Ziraat Katılım Bankası'ndan kur korumalı TL hesapları için 'icazet belgesi'

30 Aralık 2021 Perşembe, 15:36

Ziraat Katılım’ın Danışma Komitesi, Türk lirasının değer kaybının ardından açıklanan Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nın, “karşılaşılan olağanüstü durum nedeniyle kamu yararı dikkate alınarak İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görüldüğünü” açıkladı.

Belgede, “Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir” denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise sistemde faiz verildiğini belirterek, kullanılmasının haram olduğunu savunmuştu.

Türk lirasındaki yüksek değer kaybının ardından iktidar, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini duyurmuştu. Diyanet ise sistemde faiz verildiğini, bu nedenle kullanmanın haram olduğunu savunmuştu.

Sisteme dahil edilen katılım bankaları da Kur Korumalı TL Katılım Hesabı’nı devreye almıştı. Ziraat Katılım’ın, ilahiyatçılar Mehmet Odabaşı, Prof. Dr. Necmettin Kızıkaya ve Prof. Dr. Süleyman Kaya’dan oluşan Danışma Komitesi, hesaba ilişkin icazet belgesi yayımladı.

‘UYGUN GÖRÜLDÜ’

Hesabın işleyişi ve özelliklerine dikkat çekilen belgede, “Kur Korumalı TL Katılma Hesapları, karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür” denildi. İcazet belgesinin yalnızca söz konusu hesap özelinde verildiği kaydedilen belgede, “Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir” ifadeleri kullanıldı.

İşte o belge: