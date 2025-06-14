Zirai don Amasya'da 60 yıllık geleneği bozdu: Tarlada bir tane bile toplanamadı!

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı Milli Mücadele’nin ikinci durağı Amasya’ya 12 Haziran 1919’da gelişi ve Cumhuriyetin müjdecisi olan Amasya Genelgesi’ni tüm dünyaya ilan ettiği 22 Haziran 1919 tarihleri arasında kutlanan Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali bu sene buruk başladı. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Kiraz Teşvik Yarışması, bu sene ilk kez yapılamayacağı açıklandı.



Amasya'da 1962 yılından bu yana düzenlenip 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'ne renk katan kiraz teşvik yarışması, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören bahçelerde üretim olmadığı için yapılamadı.



BU YIL MEYVE YOK! Geçen yıl 28 bin dekar alanda 50 bin ton üretimi yapılan kiraz bahçelerinde bu yıl meyveden eser kalmadığını belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Bu yıl Amasya’da bir tane bile kiraz yok. Geçen yıl kilosu 50 TL olan aynı kirazlar bu yıl birkaç manavda kilosu 500 TL’den satılıyor" dedi.



KİRAZ YERİNE BORÇ VAR 1962 yılından bu yana düzenlenen kiraz teşvik yarışmasının nisan ayındaki kar yağışı ve yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören bahçelerde üretim yapılamadığı değinen Mustafa Cebeci, "60 yıldır yapılan kiraz yarışmalarında birincilere, derece alan çiftçilere hediyeler verilirdi. Bu yıl ürün olmadığı için yarışması da yapılmayacak" diye konuştu.



'YARDIMLARIN BİR AN EVVEL YAPILMASINI İSTİYORUZ' Ürün yetişmeyen bahçelerdeki meyve ağaçlarının bakımlarının ise sürdürüldüğüne işaret eden Cebeci, "Tüm bakımları yapılıyor. 4 çeşit ilaçtan sadece biri kullanılmıyor. Çiftçilerimiz zirai ilaçları hasat sonrası ödenmesi kaydıyla alıyordu. Şimdi kiraz yok. Ancak çiftçinin borcu var. Sağlanacak yardımların bir an evvel yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



'BİR TANE BİLE KİRAZ YOK' Saraycık köyünde 4 dekar alanda kiraz yetiştiren Mehmet Geyik, "Bu sene bir tane bile kiraz yok. Kiraza hasret kaldık. Üzüntümden bahçeye gidesim gelmiyor" ifadelerini kullandı.

