‘Zirai donda‘ veri fiyaskosu: Sunumlar AKP'yi bile tatmin etmedi

Nisandaki zirai don felaketinin ardından Meclis’te kurulan araştırma komisyonu günler sonra çalışmalarına başlarken, bakanlığın yaptığı ilk sunumları AKP’liler bile beğenmedi. Daha zararın boyutunun bile tam olarak belirlenemediği ortaya çıktı.

Zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu önceki gün toplandı. Toplantıda ilk sunumlar da yapıldı. Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü sunum gerçekleştirdi. Çalışmalar bitmemiş!

Özdemir, il, ilçe müdürlüklerinin parsel bazında çalışmalarını bu ayın sonuna, 30 Mayıs’a kadar tamamlayacaklarını söyledi.

DEVEDE KULAK!

Engürülü de, ön tespitlere yönelik 108 bin ihbar aldıklarını bunların ön tespitlerini bitirdiklerini belirterek, “21 milyar liralık bir hasar olduğunu bu zirai donlar neticesinde, tabii hem bu zirai donun içerisinde şubat ve mart ayındaki donlarımızın da olduğunu, özellikle Akdeniz bölgemizde ve Manisa, Ege bölgemizde yaşanan mart ayında donların da olduğunu belirtmek istiyorum. Bunların 1.11 milyarını ödedik, 20 milyar liralık süreçte devam ediyor, hasar tespitlerinin kesimlerini bitirmeye bağlı olarak ödemeye devam edeceğiz” dedi. Engürülü, dondan en çok etkilen ürünlerin başında üzümün geldiğine de dikkat çekerek, “Bu rakamlar kesin rakamlar değil, kesin rakamlar hasar tespiti kesinleştiği zaman ortaya çıkacak rakamlar. Ama şu an buraya gelirken en azından ne yaptık, durum nedir ölçüsünde size bilgi arz edebilmek için üzümde 11 milyar, kayısıda 3 milyar, fındıkta 2.7 milyar, elmada 2.1 milyar, nektarinde 913 milyon, şeftalide 552 milyon gibi bir hasar var” diye konuştu.

‘HİÇBİR ŞEY YOK’

Komisyon Başkanı AKP’li Adem Korkmaz, ilk tespitler hakkında detaylı bilgi istedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Hiçbirşey yok” diye karşılık verdi. AKP’li Korkmaz, “Yani TARSİM'inki teknik bir konu. TARSİM sigorta kapsamında olduğu için çok hızlı aksiyon alıp başvuruları alabiliyor ama TARSİM kapsamı dışında, Türkiye'deki tabloya ilişkin biraz veri ihtiyacı var. Sanki şey burada, büyüklüğü görmek açısından da konuya bu anlamda da yaklaşırsanız sevinirim” dedi.

‘HİKAYE ANLATTI’

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “’Dağ fare doğurdu’ diyebilir miyiz ? Evet, deriz. Söze en sondan başlamak lazım ve acısı da bu. Ben bugün bakanlıktan açık ve net olarak yapılan çalışmayı bekliyordum. ‘Şu kadar araziyi gezdik, şu kadar araziyi kontrol ettik ve şu kadar arazide don zararımız var’ diye bunu beklerdim. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gelmiş, bana hikâye anlattı. Benim hikâyeye ihtiyacım yok. Vatandaş bizden çözüm bekliyor, dertli” dedi. Aygun’un Türkiye’nin 7 bölgesinde hasar olup olmadığı sorusuna Engürülü, “var” yanıtını verdi.

‘KOMİK RAKAMLAR’

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, özellikle Mersin’e bakıldığında, gerçeği yansıtmayan, gerçek hasarı ve toplam don hasarını yansıtmayan, reel olmayan bir çalışmayla karşılaştıklarını belirterek, “Toplam 24 ilin hasar tespitini görüyoruz burada, 21 milyar gibi komik bir rakamla da karşı karşıyayız. Hâlbuki bu tüm Türkiye'ye de baktığımızda bunun katbekat fazlasıyla bir zararla karşı karşıyayız. Bunlar içerisinde seçim bölgem olan Mersin'e baktığımda 783 milyon gibi bir rakamı da önümüze getirdiniz. Bence bunu keşke sunmasaydınız, çok daha yerinde olacaktı” dedi.

‘HÂLÂ ZARAR ORTAYA ÇIKMAMIŞ MI ?’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da, “Bir donda zarar ne zaman tespit edilir? Bir hafta, on gün sonra belli oluyor ürün, de ki on beş gün. En son olan donun üzerinden elli gün geçmiş, ilk olan donun üzerinden üç buçuk ay geçmiş; hâlâ zarar ortaya çıkmamış mı ?” diye sordu.

30 MAYIS’TAN SONRA!

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Özdemir, 30 Mayıs’tan sonra verilerin yayınlanacağını söyledi. Komisyon Başkanı AKP’li Korkmaz, illere gitmeden önce verilerin kendileriyle paylaşılmasını isteyerek, “En azından bizim de komisyon olarak neye, nerede, ne diyeceğimizi bilecek kadar bir veriyi eğer bize ulaştırabilirseniz komisyon toplantılarının daha sağlıklı yürümesi bakımından iyi olur diye düşünüyorum… Hattı biliyorsunuz, Malatya, Adıyaman, Maraş, Mersin, Adana, Niğde ve Kayseri'nin belli bölgesini bir dolaşacağız. En azından o güzergâhla ilgili bize bir şey gönderebilirseniz, biz en azından daha donanımlı gidelim sahaya” değerlendirmesini yaptı.

‘SUNUM ZAYIF KALDI’

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, sanki Türkiye genelinde sadece 21 milyarlık zarar varmış gibi bir anlaşılma yaşandığını, bunun sadece TARSİM'e kayıtlı olanlar olduğunu söyledi. Kendisinin de ceviz ağaçları olduğunu, bölgedeki çiftçilerle geçen hafta pazar bir araya geldiğinde, “Yetkililer geldi tarımdan, şu ilaçları kullandık, bizim cevizlerin yapraklanmasında, dönmede pozitif böyle bir etkileşim oldu” dediklerini anlatan Ök, bunun üzerine kendisinin de kendi çalışanlarını onlara yönlendirdiğini anlattı. Ök, “Ya, ne kullanmışlar ? gibilerinden. Yani komisyonumuzun sizden istediğinin böyle biraz daha detaylı bir bilgi olduğunu söylemek istiyorum” dedi. Ök, “Sunum biraz zayıf kaldı, yüzeysel oldu” diye konuştu. Bunun üzerine Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, “Sayın başkanım, zayıf kalmadı, gerçekten…” karşılığını verdi.