Zirai dondan etkilenen 9 milyon dekarı nasıl inceleyecekler: Zarar çok, ekspertiz yok

TBMM’de kurulan zirai donun etkilerini araştırma komisyonundaki görüşmeler sırasında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Şu ana kadar kaç eksperiniz var, ben merak ediyorum. Şu ana kadar kaç tane tespit yapıldı, merak ediyorum ve bunları bizim bugün burada dinlememiz gerekiyordu. Ben TARSİM'in geçmişini dinledim, hikâye dinledim” dedi.

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, “Eksperlerimizle alakalı şu an bizim aktif bin tane bitkisel üretimde, bin kişi de hayvansal üretimde aktif olarak çalışan var. Belgeli olan kişi, sınav kazanan kişi fazla ama onlardan aktif olarak yaşamını kaybetmiş, vesaire olanları düştüğümüz zaman kişileri belirtmek istiyorum” yanıtını verdi.

TESPİT MÜMKÜN DEĞİL!

CHP’li Aygun, gazetemize yaptığı açıklamada, “Bitkisel üretimdeki bin tane ekspertiz ile 9 milyon dekar alanda tespit yapmak mümkün değil. Zaten TARSİM de halen bu tespiti yapamamış durumda. ÇKS’ye kayıtlı 2 milyon 300 bin çiftçimiz var. Bin ekspertiz ile TARSİM gitmez” dedi. Aygun, 2 milyon 300 bin çiftçi bulunmasına karşın toplam ekspertiz sayısının azlığına dikkat çekti. “Çiftçi TARSİM’e güvenmediği için poliçe yaptırmıyor” diyen Aygun, don zararı karşılanacak poliçe sayısının 183 bin 363’te kaldığını vurguladı. Aygun, “Yani dondan etkilenen çiftçilerin çok az bir kısmı poliçeden yararlanacak. Sigortadan yararlanırken de bin dereden su getiriliyor. Çiftçimiz TARSİM’e öcü gibi bakıyor. Muafiyet kesintisi var. Çiftçiye alacağı hasar bedelinden bir şey kalmıyor” dedi.

Aygun, “Çiftçinin don afetindeki zararının 21 milyar 293 milyon 670 bin 859 lira olarak belirlenmesinin de gerçekçi olmadığını” vurguladı. 21 milyarlık zararın da şimdiye kadar sadece 1 milyar 112 milyon lirasının ödenmesinin de kabul edilemez olduğunu anlatan Aygun, “Dağ fare doğurdu” diye konuştu. Aygun, Türkiye’de tarımsal hasılanın yüzde 20’sini oluşturan meyvecilik sektörünün 14 milyar dolar katma değeri bulunduğunu vurgularken, “Bu alandaki yüzde 30’luk zarar 4.2 milyar dolar demek. O yüzden TARSİM’in rakamları gerçekçi değil. Ki bu 21 milyarlık zarara şubat ayındaki don olaylarını da eklediklerini itiraf ettiler” dedi.