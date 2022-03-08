ZMO Başkanı Suiçmez: Stoktaki arpa, buğday, yağ şeffaf bir şekilde açıklanmalı

08 Mart 2022 Salı, 04:00

Yurttaş ayçiçeği yağı alabilmek için marketlere akın ederken iktidarın açıklamasına karşın stoklarda ne kadar yağ olduğu belli değil. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ayçiçeğinde stokların temmuz ayına kadar yeteceğini belirtirken ziraat mühendisleri “Stokta yağ varsa neden sıfır gümrükle ithal edilmeye çalışılıyor” sorusunu sordu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, diğer yağlarla birlikte ayçiçeği yağında da 30 Haziran’a kadar gümrük vergisinin sıfırlandığını belirtti. Suiçmez, “Stoktaki arpa, buğday, yağ şeffaf bir şekilde açıklanmalı” dedi. Ayçiçek yağında Türkiye’nin kendine yeterlik oranının yüzde 66’dan yüzde 60’a düşmesinin nedenini ise şöyle açıkladı: “Maliyetler yüksek olduğu için çiftçi başka ürünlere yöneldi. Üretimden çekilme var.” Suiçmez ayrıca, buğday fiyatlarındaki artışın ekmek fiyatını, arpa ve mısırdaki sorunun da yem fiyatlarını, dolayısıyla hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak çözümün, çiftçinin desteklenmesi olduğunu açıkladı.