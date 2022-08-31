Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar hakkındaki
tebliğde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Düzenlemeye göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.
ŞİRKETLERİ DE KAPSAYACAK
Merkez Bankası'nın 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde' yer alan değişliklikte 'gerçek kişi' ibaresi, 'gerçek ve tüzel kişi' olarak değiştirildi. Böylelikle sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek ve tüzel kişi değişim oranı ayrı
ayrı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ile 20
arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini
izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminde başlamak üzere tessis eder, Gerçek
veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca
belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır" denildi. Yayımlanan tebliğ 2 Eylül
2022 itibariyle yürürlüğe girecek.
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