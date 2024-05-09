Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:43
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Abone Ol google-news

SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

SEDDK, 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını devreye aldı.

Zorunlu trafik sigortasında prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.


Trafik haberleri zorunlu trafik sigortası haberleri trafik sigortası haberleri

İlgili Haberler

6 milyon aracın zorunlu trafik sigortası yok

6 milyon aracın zorunlu trafik sigortası yok
İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu: Yüzde 76'ya çıktı

İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu: Yüzde 76'ya çıktı
Gerçek trafik cezasıyla ortaya çıktı!

Gerçek trafik cezasıyla ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı
Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste

Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste
Olimpiyat ateşi 2024 Paris Olimpiyatları için Fransa’ya ulaştı

Olimpiyat ateşi 2024 Paris Olimpiyatları için Fransa’ya ulaştı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı
Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı