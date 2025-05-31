“Esaretten Cesarete” Kısa Film Yarışması’nda Genç Sinemacılar Ödüllerine Kavuştu

Toplumsal şiddetle mücadeleyi sinema yoluyla görünür kılmak amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen “Esaretten Cesarete” temalı Kısa Film Yarışması, 30 Mayıs 2025 tarihinde anlamlı bir ödül töreniyle sona erdi.





Etkinlik, kokteyl ve müzik dinletisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yarışmanın geçmişine ve toplumsal hedeflerine odaklanan “Esaretten Cesarete: Hikayemiz” başlıklı sunum yapıldı. Gecede jüri üyeleri ve sponsorlar sahnede tanıtıldı.





Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer, yarışmanın önümüzdeki yıldan itibaren bir festivale dönüşmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, bu sürecin hem genç sinemacılar hem de toplumsal farkındalık adına önemli bir adım olacağını vurguladı.





Bu yılın jüri kurulunda sinema, tiyatro, edebiyat, akademi ve hukuk alanlarından birçok saygın isim yer aldı. Yönetmen ve belgesel yapımcısı Ahmet Serhat Ak; grafik, animasyon ve illüstrasyon uzmanı Doç. Dr. Armağan Gökçeaslan; yönetmen Ayşe Tügen; yapımcı, yönetmen ve senarist Arzu Balkız; yapımcı ve yönetmen Erdal Bayraktar; yönetmen ve fotoğraf sanatçısı E. Kemal Mert; Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Göze Orhon; televizyon yapımcısı ve yönetmen Günay Köker; tiyatro ve fotoğraf sanatçısı, şair ve yazar Güven Baykan; sinema yazarı ve görüntü yönetmeni Hayri Çolaşan; tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu İlkay Kayku Atalay; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Makbule Tanış; yönetmen ve senarist Dr. Murat Tümer; belgesel yapımcısı ve reklamcı Nurcan Karagöz Herischi; tiyatro sanatçısı Mehmet Ulusoy; görüntü yönetmeni ve yönetmen Mert İnan; yönetmen ve senarist Oğuzhan Kaya; tiyatro ve dizi oyuncusu Özge Özder; oyuncu ve sanat yönetmeni Serkan Melikoğlu; Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Şükrü Künüçen ve oyuncu-yazar Yıldırım Şimşek, değerlendirme kurulunda yer aldı.





Kazanan Filmler Şöyle:

• Kurmaca Kategorisi En İyi Film: Kurtlar (Yönetmen: Ecre Begüm Bayrak – Marmara Üniversitesi)

• En İyi Yönetmen: Kötü Bir Gün (Yönetmen: Yaşar Güney Yurdakul – MSGSÜ)

• En İyi Kadın Oyuncu: Gözde Karakaş (Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır)

• En İyi Erkek Oyuncu: Anıl Alkan (İnanç)

• En İyi Senaryo: Kötü Bir Gün (Yönetmen: Yaşar Güney Yurdakul – MSGSÜ)

• Jüri Özel Ödülü: İsmimi Yaz (Yönetmen: Deya Ar, Begüm Aksoy – Ege Üniversitesi)

• Belgesel Kategorisi En İyi Film: Damga (Yönetmen: Rümeysa İnan, Merve Dülger – Karabük Üniversitesi)

• Animasyon Kategorisi En İyi Film: Kakalak (Yönetmen: Mustafa Ünal – Dokuz Eylül Üniversitesi)

• Deneysel Kategorisi En İyi Film: Şiir Yaz (Yönetmen: Suhan Laletltayin – Bahçeşehir Üniversitesi)





Törenin ardından, ödül alan filmlerden kısa kesitler izleyicilerle paylaşıldı. Sanatçılar ve jüri üyeleriyle yapılan kısa söyleşiler, sinemanın toplumsal rolüne ve özellikle genç sinemacıların duyarlılığına dikkat çeken birer tanıklık niteliğindeydi.





Gecenin sonunda yapılan kapanış konuşmalarında, yarışmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği ve toplumsal meseleleri sanat yoluyla görünür kılma misyonunu sürdüreceği vurgulandı.