Açığa Satış İşlemi (Short Selling) nedir?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 20:05

Güncelleme: 05.10.2023 - 20:05

Açığa satış işlemi (Short Selling), yatırımcıların belirli bir finansal enstrümanın (genellikle hisse senedi) fiyatının düşeceğine inanarak bu enstrümanı ödünç alıp satması ve daha sonra daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç verene iade etmesi işlemidir. Bu işlem, yatırımcıların bir varlığın değer kaybedeceği beklentisiyle kar elde etmeyi amaçlar.

İşlem süreci genellikle şu adımlarla gerçekleşir:

Ödünç Alma: Yatırımcı, belirli bir hisse senedini, emtiayı veya diğer finansal varlıkları bir borç aracıdan ödünç alır. Satış: Ödünç alınan bu varlığı mevcut piyasa fiyatından satış yapar. Bu satış, yatırımcının varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle gerçekleşir. Bekleme ve Düşüş Bekleme: Yatırımcı, varlığın fiyatının düşmesini bekler. Bu düşüşle birlikte daha sonra bu varlığı daha düşük bir fiyattan geri almayı planlar. Geribildirim ve Kapanış: Varlığın fiyatı düştüğünde, yatırımcı daha düşük bir fiyattan aynı miktar ve türde varlığı satın alır ve ödünç verene iade eder. Bu işlemle kâr elde eder.

Açığa satış işlemi, geleneksel alım-satım işlemlerinden farklıdır, çünkü yatırımcılar varlıkları sahip olmadan satabilirler. Ancak, bu işlem yüksek risk içerir çünkü teorik olarak bir varlığın değeri sonsuza kadar artabilir, bu da potansiyel kayıpların sınırsız olabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, açığa satış işlemlerine girişmeden önce dikkatli bir değerlendirme yapmak ve riskleri iyi anlamak önemlidir.