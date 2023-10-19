Ayı Piyasası (Bear Market) nedir?
Ayı piyasası, finans ve ekonomi dünyasında sıkça karşılaşılan bir terimdir ve genellikle yatırım piyasalarındaki değer kayıpları ve olumsuz eğilimlerle ilişkilendirilir. Bu terim, yatırımcıların hisse senetleri, emtialar veya diğer finansal varlıkların değerlerinin düşeceği beklentisi içinde olduğu bir dönemi ifade eder.
Ayı piyasası, ekonomik verilerin kötüleşmesi, yatırımcıların belirsizlik yaşaması veya olumsuz haberlerin piyasayı etkilemesi sonucu finansal varlıkların değer kaybetmeye başladığı bir dönemi ifade eder. Bu dönemde, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer yatırım araçları genellikle değer kaybeder.
Ayı piyasası, genellikle yatırımcıların riskten kaçındığı ve satış yapma eğiliminde olduğu bir dönemi yansıtır. Bu dönemde, piyasa genellikle düşüş eğilimindedir ve fiyatlar aşağı yönlü hareket eder.
NEDEN "AYI" PİYASASI?
Terimin "ayı" kullanılmasının nedeni, ayıların düşüş eğilimli bir şekilde pençeleriyle vurdukları düşünüldüğü için bu dönemin agresif ve düşüş eğilimli bir zaman dilimi olduğuna inanılmasıdır. Ayı piyasası, genellikle ekonomik durgunluklar, finansal krizler veya belirsizlik dönemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Yatırımcılar, ayı piyasalarında portföylerini koruma veya değer kayıplarını minimize etme eğilimindedir. Bu dönemde, riskler artar, volatilite artar ve yatırımcılar daha temkinli bir yaklaşım benimserler.
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