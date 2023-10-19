Baz Puan (Basis Point) nedir?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:20

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:20

Baz Puan, genellikle faiz oranları veya finansal göstergelerdeki küçük değişiklikleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bir baz puan, yüzde 0.01'e (yüzde bir yüzde noktası) denk gelir. Yani, 100 baz puan, yüzde 1'lik bir değişikliği temsil eder.

Özellikle faiz oranları ve kredi faizleri gibi finansal göstergelerde kullanılan baz puanlar, piyasa hareketlerini daha hassas bir şekilde izlememize yardımcı olur. Örneğin, bir kredi faiz oranı yüzde 5.25 iken 25 baz puanlık bir artış, faiz oranını yüzde 5.50'ye çıkarır.

Baz puanlar, finansal kararlar alırken ve ekonomik gelişmeleri analiz ederken önemli bir rol oynar. Özellikle merkez bankaları ve diğer finans kuruluşları, politika faiz oranlarını belirlerken sıklıkla baz puanlarla çalışırlar.



