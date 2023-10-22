Bono (Bill) nedir? Nasıl çalışır?

Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:22

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:22

Bono, kısa vadeli bir devlet tahvili türüdür ve genellikle bir yıldan daha kısa bir vadeye sahiptir. Devletler, kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak, nakit akışlarını dengelemek veya özellikle bütçe açıkları döneminde finansman sağlamak amacıyla bu tür tahvilleri çıkarır. Bono sahipleri, belirli bir süre boyunca sabit bir faiz oranıyla ödeme alır ve bono vadesi sona erdiğinde nominal değer üzerinden geri ödeme yapılır.

Devlet bonoları, genellikle kısa vadeli tasarruf aracı olarak görülür ve yatırımcılara düşük riskli bir seçenek sunar. Bu yatırım aracı, genellikle sabit faiz oranı ile satılır ve belirli bir süre sonunda yatırımcısına faiz geliri sunar. Bonolar, yatırımcılara belirli bir vade boyunca yatırımlarını güvence altına alma ve sabit bir getiri elde etme fırsatı sunar.

NASIL ÇALIŞIR?

Bir bono sahibi, belirli bir süre boyunca, örneğin 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi kısa vadeli bir dönem boyunca faiz geliri elde eder. Bono vadesi sona erdiğinde, yatırımcı nominal değer üzerinden ödeme alır. Bono sahipleri, genellikle sabit faiz oranlarına ve düşük risk seviyelerine sahip olduğu için düşük riskli bir yatırım yapma fırsatı bulurlar.

Bono (bill) çıkaran hükümetler, bu tür tahvillerle kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılarlar ve bütçe dengelemelerine katkıda bulunurlar.