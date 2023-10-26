Deflasyon (Deflation) nedir?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:38

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:38

Deflasyon, fiyatlar genel seviyesinin düşmesini ifade eden bir ekonomik terimdir. Bu durumda, tüketici mal ve hizmetlerinin maliyeti azalır, ve tüketiciler daha az harcama yapma eğiliminde olabilir. Deflasyon, ekonomik gerileme veya durgunluk dönemlerinde sıkça görülür ve genellikle talep eksikliği, işsizlik ve düşen üretim ile ilişkilendirilir.

Deflasyon, enflasyonun tersidir. Enflasyon, fiyatların yükselmesini ifade ederken, deflasyon fiyatların düşmesini ifade eder. Her ikisi de ekonomik istikrarı etkileyen önemli faktörlerdir.

NASIL ÇALIŞIR?

Deflasyon, tüketicilerin gelecekteki fiyatların daha düşük olacağını bekledikleri bir dönemde ortaya çıkabilir. Bu, tüketicilerin harcamalarını ertelemelerine ve tasarruf etmeye yönelmelerine neden olabilir. İşletmeler de genellikle fiyatlarını düşürerek rekabetçi kalmaya çalışırlar, bu da genel fiyat seviyesini aşağı çeker.

Deflasyonun olumsuz etkileri arasında aşağıdakiler bulunabilir:

Tüketici Harcamalarının İlerletilmesi: Tüketiciler, gelecekte daha düşük fiyatlar bekledikleri için harcamalarını erteleyebilirler. Bu, talep eksikliğine ve düşen üretim ve istihdama yol açabilir.

Tüketiciler, gelecekte daha düşük fiyatlar bekledikleri için harcamalarını erteleyebilirler. Bu, talep eksikliğine ve düşen üretim ve istihdama yol açabilir. İşsizlik Artışı: Deflasyon dönemlerinde işletmeler genellikle ürün fiyatlarını düşürerek maliyetleri azaltmaya çalışır. Bu, işletmelerin karlılığını etkileyebilir ve işsizliğin artmasına neden olabilir.

Deflasyon dönemlerinde işletmeler genellikle ürün fiyatlarını düşürerek maliyetleri azaltmaya çalışır. Bu, işletmelerin karlılığını etkileyebilir ve işsizliğin artmasına neden olabilir. Borç Sorunları: Deflasyon, borçlu kişiler ve işletmeler için bir tehdit oluşturabilir. Borçlar nominal değerleri sabit kaldığı için, borçlarının gerçek değeri artar ve ödemeleri daha zor hale gelir.

Deflasyon, ekonomik kararlar alırken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür ve merkez bankaları ve hükümetler, ekonomik istikrarı sağlamak ve deflasyon riskini azaltmak için politika önlemleri alabilirler.