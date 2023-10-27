Devlet İç Borçlanma Senetleri (Government Domestic Borrowing Securities) nedir?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:32

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:32

Devlet iç borçlanma senetleri, bir ülkenin hükümetinin kamu harcamalarını finanse etmek ve bütçe açıklarını kapatmak için ihraç ettiği borç senetleridir.

Bu senetler, genellikle sabit getirili menkul kıymetler olarak sunulur ve belirli bir vade süresine sahiptir. Yatırımcılar, bu senetleri satın alarak hükümete borç verirler ve vade sonunda ana paralarını ve faiz gelirlerini geri alırlar.

Devlet iç borçlanma senetleri, ülkedeki kamu maliyesinin bir parçasıdır ve hazine politikalarının temel bir bileşenini oluşturur. Bu senetler, hükümetin mali ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir finansman kaynağıdır.