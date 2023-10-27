Dezenflasyon (Disinflation) nedir?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:25

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:25

Dezenflasyon, bir ekonominin enflasyon hızının yavaşladığı bir durumu ifade eder. Bu, tüketici fiyatlarındaki artışın hızının azaldığı ve fiyat artışlarının daha ılımlı bir seviyeye gerilediği anlamına gelir. Dezenflasyon, ekonomik istikrarı sağlama veya aşırı enflasyonun etkilerini azaltma amacıyla gerçekleştirilen politika tedbirleri sonucu meydana gelebilir.

Dezenflasyon, enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla yapılan bir politika sonucu meydana gelebileceği gibi, ekonomik dengenin bir sonucu olarak da görülebilir.



