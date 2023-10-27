Dezenflasyon (Disinflation) nedir?
Dezenflasyon, ekonomi ve finans dünyasında sıkça karşılaşılan bir terimdir ve enflasyonun hızının yavaşlamasını ifade eder. Bu ekonomik durum, ekonomik istikrarı yeniden sağlamak ve fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirilen bir politika sonucu veya ekonomik dengenin bir parçası olarak meydana gelebilir.
Dezenflasyon, bir ekonominin enflasyon hızının yavaşladığı bir durumu ifade eder. Bu, tüketici fiyatlarındaki artışın hızının azaldığı ve fiyat artışlarının daha ılımlı bir seviyeye gerilediği anlamına gelir. Dezenflasyon, ekonomik istikrarı sağlama veya aşırı enflasyonun etkilerini azaltma amacıyla gerçekleştirilen politika tedbirleri sonucu meydana gelebilir.
Dezenflasyon, enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla yapılan bir politika sonucu meydana gelebileceği gibi, ekonomik dengenin bir sonucu olarak da görülebilir.
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