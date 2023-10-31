Dolaşımdaki para (Currency in Circulation) nedir?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:58

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:58

Dolaşımdaki para (Currency in Circulation), günlük ekonomik faaliyetlerde kullanılan kağıt banknotlar ve madeni paraların toplam değerini ifade eder. Bu değer, bankaların kasalarında bulunan banknot ve madeni paraların toplamından çıkarılarak hesaplanır.

Dolaşımdaki para, ekonomik dengenin temel bir göstergesi olarak işlev görür ve günlük harcamaları, ticareti ve finansal işlemleri mümkün kılar. Bu nedenle, ekonomik analizler ve para politikalarının vazgeçilmez bir unsurudur.

