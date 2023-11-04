Efektif (Banknote) nedir?
Efektif (Banknote), kayıtlara geçirilmemiş, ekonomik birimlerin fiilen ellerinde nakit olarak bulundurduğu parayı ifade eden bir terimdir.
Efektif (Banknote), kayıtlara geçirilmemiş, ekonomik birimlerin fiilen ellerinde nakit olarak bulundurduğu parayı ifade eden bir terimdir. Bu terim, gerçek dünya işlemlerinde kullanılan fiziksel banknotları ve madeni paraları temsil eder. Efektif, ekonomik birimlerin günlük harcamalarını, ticaret işlemlerini ve nakit akışını yönetmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, efektif, ekonomik analizlerde ve nakit yönetiminde kritik bir rol oynar.
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