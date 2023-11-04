Emisyon (Issue) nedir?

Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:08

Güncelleme: 04.11.2023 - 17:19

Emisyon (Issue), para birimi, bono, tahvil veya diğer değerli belgelerin resmi olarak dolaşıma çıkarılması ve halkın kullanımına sunulması anlamına gelir. Bu işlem, genellikle merkez bankaları, hükümetler veya finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

Emisyon, ekonomilerin likidite kontrolü ve para arzının yönetimi için kritik bir rol oynar.