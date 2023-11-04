Enflasyon (Inflation) nedir?

Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:25

Güncelleme: 04.11.2023 - 17:26

Enflasyon (Inflation), bir ekonomide fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış eğilimini ifade eder. Enflasyon, tüketici ve üretici fiyatlarının değişimini ölçen ve genellikle resmi endekslerle, Türkiye'de TÜİK tarafından yayımlanan endekslerle ölçülen bir ekonomik göstergedir. Enflasyon, ekonomik istikrarı ve tüketici satın alma gücünü etkileyen önemli bir faktördür.