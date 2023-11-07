Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) nedir? Gayri Safi Milli Hasıla nasıl hesaplanır?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:25

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:31

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH veya GNP), bir ülkenin vatandaşlarının belirli bir dönem içinde ürettiği toplam katma değeri temsil eder. Bu gösterge, ülkenin ekonomik üretkenliğini ve vatandaşlarının katkılarını yansıtır. GSMH, bir ülkenin ekonomik sağlığını ve büyümesini değerlendirmede önemli bir rol oynar.

GSMH hesaplaması, ülkenin toplam üretim değerini temsil eder ve aşağıdaki bileşenleri içerir:

Kişisel Tüketim Harcamaları (C): Bu kategori, vatandaşların mal ve hizmetlere yaptığı harcamaları içerir. Her şeyden önce, tüketici harcamaları GSMH hesaplamasının en büyük bileşenini oluşturur.

Brüt Yatırımlar (I): Brüt yatırımlar, işletmelerin yeni ekipmanlar, binalar veya diğer sermaye varlıkları satın almak için yaptığı harcamaları temsil eder. Bu, üretim kapasitesinin artırılması ve işletme büyümesini teşvik etme amaçlarını taşır.

Hükümet Harcamaları (G): Hükümetlerin kamu hizmetleri, altyapı projeleri, savunma ve diğer alanlara yaptığı harcamaları içerir. Bu, hükümetlerin ekonomiyi desteklemek ve kamu hizmetlerini finanse etmek için yaptığı harcamaları gösterir.

Net İhracat (X - M): Bu bileşen, bir ülkenin toplam ihracatından ithalatını çıkardığı bir terimdir. Pozitif bir net ihracat, bir ülkenin diğer ülkelerle ticaret fazlasını gösterirken, negatif bir net ihracat ticaret açığına işaret eder.

GSMH hesaplama formülü şu şekildedir: GSMH = C + I + G + (X - M)