Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) nedir? Gayri Safi Yurt İçi Hasıla nasıl hesaplanır?
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH veya GDP), bir ülkenin sınırları içinde belirli bir dönemde üretilen toplam katma değeri ifade eder. Bu gösterge, ülkenin kendi toprakları içindeki ekonomik üretkenliği ve ekonomik büyümeyi yansıtır.
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH veya GDP), bir ülkenin sınırları içinde belirli bir dönemde üretilen toplam katma değeri ifade eder. Bu gösterge, ülkenin kendi toprakları içindeki ekonomik üretkenliği ve ekonomik büyümeyi yansıtır. GSYİH, bir ülkenin ekonomik sağlığını ve büyümesini değerlendirmede önemli bir göstergedir.
GSYİH hesaplaması, ekonominin toplam üretim değerini temsil eder ve aşağıdaki bileşenleri içerir:
Kişisel Tüketim Harcamaları (C): Bu bileşen, vatandaşların mal ve hizmetlere yaptığı harcamaları içerir. Tüketicilerin harcamaları, GSYİH'nin en büyük bileşenlerinden biridir.
Brüt Yatırımlar (I): Brüt yatırımlar, işletmelerin yeni ekipmanlar, binalar veya diğer sermaye varlıkları satın almak için yaptığı harcamaları temsil eder. Bu, işletmelerin büyümesini ve üretim kapasitesini artırma amaçları taşır.
Hükümet Harcamaları (G): Hükümet harcamaları, kamu hizmetleri, altyapı projeleri, savunma ve diğer alanlara yapılan harcamaları içerir. Bu, hükümetlerin ekonomiyi desteklemek ve kamu hizmetlerini finanse etmek için yaptığı harcamaları gösterir.
Net İhracat (X - M): Bu bileşen, bir ülkenin toplam ihracatından ithalatını çıkardığı bir terimdir. Pozitif bir net ihracat, bir ülkenin diğer ülkelerle ticaret fazlasını gösterirken, negatif bir net ihracat ticaret açığına işaret eder.
GSYİH hesaplama formülü şu şekildedir: GSYİH = C + I + G + (X - M)
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