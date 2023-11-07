Geri ödenmeme riski (Default Risk) nedir?
Geri ödenmeme riski (Default Risk), borçların geri ödenme olasılığı hakkında bilgi veren bir terimdir.
Geri ödenmeme riski (Default Risk), borçların geri ödenme olasılığı hakkında bilgi veren bir terimdir. Bu risk, borç verenlerin veya yatırımcıların, borçlunun borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyip ödeyemeyeceği konusundaki endişelerini ifade eder.
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