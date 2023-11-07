Gölge bankacılık (Shadow Banking) nedir?

Gölge bankacılık (Shadow Banking), banka dışındaki kredi aracılık faaliyetlerini tanımlar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:42
Gölge bankacılık (Shadow Banking) nedir?
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Gölge bankacılık (Shadow Banking), banka dışındaki kredi aracılık faaliyetlerini tanımlar. Bu sektör, bankacılık sektöründeki gibi sıkı düzenlemelere tabi olmayan bir finansal sistemdir. Gölge bankacılık, bankalar gibi vade dönüşümü ve likidite riskine sahip olurken, aynı zamanda yüksek kaldıraç oranlarına bağlı risklere de maruz kalır.


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