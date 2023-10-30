Hazine Bonosu nedir?
Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan bir yıldan kısa vadeli borçlanma senetleridir.
Hazine Bonosu, devletin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkardığı bir tür kamu borçlanma aracıdır.
Hazine bonoları, genellikle 1 yıldan kısa vadeli ve sabit getirili menkul kıymetlerdir.
Bir ülkenin Hazine Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilirler ve yatırımcılara belirli bir süre sonunda nominal değerleri üzerinden faiz getirisi sağlarlar.
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