Hazine Bonosu nedir?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:18

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:18

Hazine Bonosu, devletin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkardığı bir tür kamu borçlanma aracıdır.

Hazine bonoları, genellikle 1 yıldan kısa vadeli ve sabit getirili menkul kıymetlerdir.

Bir ülkenin Hazine Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilirler ve yatırımcılara belirli bir süre sonunda nominal değerleri üzerinden faiz getirisi sağlarlar.