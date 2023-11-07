Hazine Bonosu (Treasury Bills) nedir?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:52

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:52

Hazine Bonosu (Treasury Bills), Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, bir yıldan daha kısa vadeli kamu borçlanma senetlerini ifade eder. Bu senetler, kısa vadeli yatırımcılar ve hazine ihtiyaçları için önemli bir finansal araç olarak kullanılır.

