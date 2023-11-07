Hedef Kitle (Target Group) nedir?
Hedef Kitle (Target Group), iletişim faaliyetlerinde iletilmek istenen mesajın ulaşmayı amaçladığı belirli bir grup veya topluluktur.
Hedef Kitle (Target Group), iletişim faaliyetlerinde iletilmek istenen mesajın ulaşmayı amaçladığı belirli bir grup veya topluluktur. İletişimde etkili iletişim hedeflenen bu kitleye yönelik olur ve mesajın doğru kişilere ulaşmasını sağlar.
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