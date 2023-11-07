Hedef Kitle (Target Group) nedir?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:56

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:56

Hedef Kitle (Target Group), iletişim faaliyetlerinde iletilmek istenen mesajın ulaşmayı amaçladığı belirli bir grup veya topluluktur. İletişimde etkili iletişim hedeflenen bu kitleye yönelik olur ve mesajın doğru kişilere ulaşmasını sağlar.

