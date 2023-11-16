İhracat (Exports) nedir?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:31

Ülkeler arası rekabetin arttığı günümüzde, birçok ülke, ürettikleri mal ve hizmetleri uluslararası pazarlarda daha fazla tanıtmak ve satmak amacıyla aktif bir ihracat politikası izliyor. Bu, hem yerel işletmelerin uluslararası alanda büyümesini destekliyor hem de ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırarak ekonomik direncini güçlendiriyor.

İhracatın artması, bir ülkenin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü yükseltirken, dış gelir elde etme ve iş gücü istihdam etme konularında da olumlu etkiler yaratıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için, ihracat potansiyeli, ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir itici güç olarak öne çıkıyor.

Bu bağlamda, ülkeler arası ticaretteki ihracatın artışı, ekonomik aktörler ve küresel pazarlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. İhracat, sadece ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda küresel ticaretin dinamiklerini şekillendiriyor.