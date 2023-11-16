İhracat Reeskont Kredisi (Export Rediscount Credit) nedir?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:40

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk firmalarının döviz cinsinden düzenlediği ve belirli şartları sağlayan senetleri desteklemek amacıyla İhracat Reeskont Kredisi sağlıyor. TCMB Kanunu'nun 45. maddesi temel alınarak hayata geçirilen reeskont düzenlemeleri çerçevesinde, firmaların bu senetleri aracı bankalara reeskonta getirmesi sonucunda TCMB tarafından kredi kullanımı mümkün hale geliyor.

İhracat reeskont kredileri, senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk Lirası'na çevrilerek bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi esasına dayanıyor. Bu yöntemle, ihracat yapan işletmelerin ellerindeki alacaklarını daha erken ve likit hale getirme imkanı doğuyor.

Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleşiyor, bu da TCMB'nin döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu finansal destek mekanizması sayesinde, Türkiye'nin dış ticaretinin canlanması ve ihracatın artması hedeflenirken, işletmelerin likidite ihtiyaçlarına çözüm sunuluyor. İhracat reeskont kredileri, ekonomide sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına önemli bir araç olarak öne çıkıyor.