İhracat reeskont kredisi nedir?
İhracat reeskont kredisi, bir ülkenin mal ve hizmetlerini yabancı pazarlara satan işletmelere veya ihracatçılara sağlanan bir finansman türüdür. Bu kredi türü, genellikle merkez bankaları veya devlet destekli finansal kurumlar tarafından sunulur. İhracat reeskont kredisi, ihracatçılara, satış yapılan ürün veya hizmetlere karşılık gelecek ödemeleri daha hızlı alabilmeleri ve işlerini genişletebilmeleri için çeşitli olanaklar sunar.
TCMB Kanunu'nun 45. maddesine istinaden çıkarılan reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş ve belirli şartları sağlayan senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında TCMB tarafından ihracat reeskont kredisi kullandırılmaktadır.
İhracat reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır.
Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz molarak gerçekleştiğinden TCMB döviz mrezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.
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