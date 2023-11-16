İkincil Gelir Hesabı (Secondary Income Account) nedir?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:01

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:01

İkincil Gelir Hesabı, uluslararası ekonomide, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik bir birimin, karşılıksız olarak mal veya hizmet gibi reel kaynakları veya finansal varlıkları yurt dışındaki veya yurt içindeki başka bir birime sağlamasıyla ilgili transferleri içeriyor. Bu hesap, uluslararası ekonomik ilişkilerde gerçekleşen bu tür transferleri belgeleyerek ekonomik dengelerin izlenmesine katkı sağlıyor.

İkincil gelir transferleri, genellikle karşılıksız olarak gerçekleşir ve doğrudan mal veya hizmet ticaretiyle ilgili olmayan, daha çok bağışlar, yardımlar veya vergi avantajları gibi faktörleri içerir. Yani, bir ülkeden diğerine yapılan bu tür transferler, reel ekonomik faaliyetlerden ziyade finansal veya sosyal yardımları yansıtır.

Uluslararası ticaretin karmaşık yapısında, ikincil gelir hesabı, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin daha geniş bir perspektifte anlaşılmasına yardımcı olurken, transferlerin izini sürerek ekonomik dengelerin gözetiminde önemli bir araç olarak öne çıkıyor.