İkincil Piyasa (Secondary Market) nedir?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:10

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:10

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri, ilk ihraçları sonrasında alınıp satıldıkları piyasalarla ikincil piyasa kavramını oluşturuyor. Bu çerçevede, Borçlanma Araçları Piyasası, kıymetlerin ilk ihraçlarından sonra işlem gördüğü Borsa İstanbul'daki bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

İkincil piyasa, yatırımcıların ellerindeki Hazine senetlerini alıp satabildikleri, likiditenin ve fiyatların serbest piyasa koşullarına göre belirlendiği bir arenadır. Bu piyasada gerçekleşen alım satım işlemleri, Hazine'nin borçlanma ihtiyaçlarını karşılamada esneklik sağlarken, yatırımcılara da çeşitlilik ve likidite avantajı sunar.

Borçlanma Araçları Piyasası, Hazine tarafından düzenli olarak düzenlenen ihalelerle sürekli olarak yenilenen ve çeşitlenen bir yelpazede borçlanma senetlerinin alınıp satıldığı bir platformdur. Bu piyasa, yatırımcıların finansal stratejilerini uygulamalarına olanak tanırken, ekonomik gelişmelerin ve faiz oranlarının etkilerini daha hızlı bir şekilde yansıtabilir. İkincil piyasa işlemleri, finansal piyasalardaki dinamiklerin anlık takibini ve değerlendirmeyi sağlayarak yatırımcılara önemli bir araç sunar.