İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı nedir?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:39

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:39

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin ilgili dönemde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının alınmasını amaçlayan ve İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına dayalı olarak üretilen bir göstergedir.

Bu oran, bir ülkenin ekonomik aktivitesinin durumu ve endüstriyel kapasitesinin etkinliği hakkında bilgi sağlar.