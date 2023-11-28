İskonto (Discount) nedir?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:17

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:17

Ticari senetlerin vadesinden önce değerlendirilip belirli indirimlerle paraya çevrilmesine olanak tanıyan finansal bir işlem olan "iskonto", iş dünyasında likidite ihtiyaçlarına pratik çözümler sunuyor.

Bu finans yöntemi, ticari senet sahiplerine, vade tarihini beklemeden senetlerini satma imkanı tanırken, alıcı tarafından belirlenen indirim oranları doğrultusunda nakde dönüş sağlıyor. İskonto işlemi, özellikle ticarette hızlı ve etkili nakit akışı sağlamak isteyen işletmeler için avantajlı bir seçenek olabilir.

Senet sahipleri, vade sonunu beklemeksizin iskonto işlemiyle ticari senetlerini paraya çevirerek likiditelerini artırabilirler. Bu süreç, işletmelerin kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda alıcıya da belirli bir avantaj sunar.

İskonto, ticaretteki hızlı döngüyü destekleyen bir finansal araç olarak öne çıkarken, işletmelerin likidite yönetiminde esneklik ve etkin bir çözüm sunuyor.