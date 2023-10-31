İskonto nedir?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:45

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:45

İskonto, finansal bir terim olarak kullanılır ve genellikle bir yatırımın veya borcun gelecekteki değerini hesaplarken kullanılan bir indirim veya diskont oranını ifade eder.

İskonto, gelecekteki nakit akışlarını bugünkü değerlere çevirmek amacıyla kullanılır.

Bu, yatırım yaparken veya borç alırken gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini belirlemek için yaygın bir finansal yöntemdir.