İskonto nedir?
İskonto, ticari senetlerin vadesinden önce satın alınıp, belirli indirimlerle paraya çevrilmesini sağlayan bir kredi işlemini ifade etmektedir.
İskonto, finansal bir terim olarak kullanılır ve genellikle bir yatırımın veya borcun gelecekteki değerini hesaplarken kullanılan bir indirim veya diskont oranını ifade eder.
İskonto, gelecekteki nakit akışlarını bugünkü değerlere çevirmek amacıyla kullanılır.
Bu, yatırım yaparken veya borç alırken gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini belirlemek için yaygın bir finansal yöntemdir.
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