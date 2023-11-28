İslami Finansal Hizmetler Kurulu nedir? (Islamic Financial Services Board - IFSB)

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:44

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:44

İslami finansal kurumların bankacılık, menkul kıymet piyasaları ve sigortacılık alanlarında uluslararası düzenleyici standartlarla yönlendirilmesini amaçlayan Uluslararası İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), 2003 yılında faaliyetlerine başlayarak sektörün gelişimine liderlik ediyor.

IFSB, İslami finansal hizmetlerin dünya çapında standartlaştırılmasını hedeflerken, aynı zamanda bu kurumların etkin denetimine rehberlik ediyor. İslami finansal ürünler sunan kurumların güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak adına önemli bir rol üstlenen kuruluş, sektördeki güveni ve istikrarı desteklemeye odaklanıyor.

Kurul, İslami finansal hizmetler sektörü için risk yönetimi konusunda uluslararası standartlar geliştirirken, bu alandaki en iyi uygulamalara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, risklerin belirlenmesi, ölçümü, yönetimi ve açıklanmasıyla ilgili kriterlerin oluşturulması yoluyla sektörde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı hedefliyor.

IFSB'nin küresel düzenlemelerdeki öncü rolü, İslami finansal hizmetlerin uluslararası alanda kabul görmesine ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesine katkıda bulunuyor.