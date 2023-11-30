İşsiz (Unemployed) nedir?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:11

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:11

Türkiye genelinde, iş arayan ve bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunmuş bireylerin sayısı, işsizlik kategorisine dahil ediliyor. İşsizlik, işi olmayan ve istihdam bulma çabası içerisinde olan kişilerin durumunu tanımlıyor.

Son dönemde işsizlikle mücadele kapsamında yapılan çeşitli girişimlere rağmen, işsizlik rakamlarında bir artış gözlemleniyor. İş arayanların sayısındaki bu yükseliş, ekonomik dengesizlikler, sektörel değişimler ve küresel faktörlerle yakından ilişkilendiriliyor.

İş arayan bireyler, istihdam olanaklarını artırmak ve ekonomik yaşamlarını sürdürebilmek adına çeşitli kaynaklardan destek arayışında. İşsizlik, ekonomik güvencesizlikle mücadele eden bireylerin yaşadığı bir zorluk olarak öne çıkarken, bu durum aynı zamanda ekonomi yöneticileri ve politika yapıcılar için de öncelikli bir konu olarak değerlendiriliyor.

Özellikle pandemi etkileri ve küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle iş piyasasındaki dinamiklerde meydana gelen değişiklikler, işsizlikle mücadele konusunu daha da önemli hale getiriyor. İş arayanların sayısındaki artış, ekonomik sektörlerin ve istihdam politikalarının gözden geçirilmesini gündeme getiriyor.