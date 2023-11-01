İthalat nedir?

Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelerden mal almasıdır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:26
İthalat nedir?
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İthalat, bir ülkenin sınırları dışından mal ve hizmet satın alması işlemidir. 

İthalat, bir ülkenin kendi sınırları içinde üretilmeyen veya yetersiz üretilen mal ve hizmetleri yabancı ülkelerden satın alarak ihtiyaçlarını karşılama yoludur.


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