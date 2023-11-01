İthalat nedir?
Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelerden mal almasıdır.
İthalat, bir ülkenin sınırları dışından mal ve hizmet satın alması işlemidir.
İthalat, bir ülkenin kendi sınırları içinde üretilmeyen veya yetersiz üretilen mal ve hizmetleri yabancı ülkelerden satın alarak ihtiyaçlarını karşılama yoludur.
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