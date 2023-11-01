İthalat nedir?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:26

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:26

İthalat, bir ülkenin sınırları dışından mal ve hizmet satın alması işlemidir.

İthalat, bir ülkenin kendi sınırları içinde üretilmeyen veya yetersiz üretilen mal ve hizmetleri yabancı ülkelerden satın alarak ihtiyaçlarını karşılama yoludur.