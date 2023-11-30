Kaldıraç Oranı (Leverage Ratio) nedir?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:35

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:35

İşletmelerin finansal sağlamlığını değerlendiren önemli bir gösterge olan "kaldıraç oranı", borcun öz sermayeye veya toplam sermayeye oranını ifade eder. Bu oranlar, işletmenin finansal yapısını ortaya koyar ve varlıklarının hangi kaynaklarla ve ne ölçüde finanse edildiğini gözler önüne serer.

Basel III düzenlemeleri kapsamında geliştirilen kaldıraç oranı, özellikle finansal sektördeki kurumların dayanıklılığını ölçmede kullanılır. Bu oran, ana sermayenin toplam risk tutarına bölünmesiyle hesaplanarak işletmenin ne kadar borçlanabileceğini gösterir. Bu sayede, finansal krizlere karşı direncini artırma ve sistemin istikrarını koruma amacını taşır.

Kaldıraç oranı, işletmelerin finansal risklerini değerlendirmede ve yatırımcılara güvenilirlik sağlamada önemli bir rol oynar. Düzenli olarak takip edilen bu oranlar, işletmelerin mali sağlıklarını sürdürülebilir bir şekilde korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda finansal sektörün denetim ve düzenlemelerine uyumunu da gösterir.