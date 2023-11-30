Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılıklar nedir?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:29

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:29

Bankaların finansal sağlığını değerlendirmek ve borçluluk düzeyini kontrol altında tutmak amacıyla kullanılan "kaldıraç oranı" kavramı, yeni bir düzenleme ile daha etkin bir şekilde yönetilmeye başlanıyor.

Kaldıraç oranı, bir bankanın borçluluk düzeyini belirlemek adına ana sermayesini bilanço içi ve dışı yükümlülüklerine böldüğü bir oranı ifade eder. Bu oranın artması, borçluluğun düştüğünü gösterirken, azalması ise borçluluğun arttığını işaret eder.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen eşik kaldıraç oranlarının altında kalan bankalar, kaldıraca dayalı zorunlu karşılıklar uygulamasıyla karşılaşıyor. Bu uygulama, bankaların borçluluk oranlarını belirli sınırlar içinde tutmayı hedefleyerek finansal sistemin istikrarını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni düzenleme ile aşırı borçlanmanın ve kaldıraç oranlarının kontrol altına alınması, bankacılık sektöründeki riskleri minimize etmeyi amaçlıyor. Bu adım, ekonomik dengeyi koruma ve finansal istikrarı sürdürme amacı güdüyor.