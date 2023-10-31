Kamu Net Borç Stoku nedir?
Kamu sektörünün iç ve dış borç yükümlülüğü toplamından kamu sektörünün elinde bulundurduğu finansal varlıkların düşülmesi ile hesaplanan kamu kesimi net borç stokunu ifade eder.
Kamu Net Borç Stoku, bir ülkenin kamu kesimi tarafından dış borçlar, iç borçlar ve diğer yükümlülüklerin düşülmesi sonucu elde edilen net borç miktarını ifade eder.
Kamu net borç stoku, bir ülkenin kamusal finansal durumunu ve borç yükünü değerlendirmek için önemli bir göstergedir.
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