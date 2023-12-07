Kontrol Ufku (Control Horizon) nedir?
Türkiye'de politika faizlerinde yapılan bir değişikliğin enflasyon üzerindeki nihai etkiyi belirlemek için kullanılan "kontrol ufku," 1 yıl olarak tanımlanıyor. Bu kavram, faiz politikalarının ekonomideki etkilerini ölçme ve değerlendirme amacı taşıyor.
Kontrol ufku, Merkez Bankası'nın politika faizlerinde gerçekleştirdiği değişikliklerin enflasyon üzerindeki yansımalarını değerlendirme sürecinde kritik bir rol oynuyor. 1 yıl olarak belirlenen kontrol ufku, faiz müdahalelerinin ekonomik aktörler üzerindeki etkisinin uzun vadeli bir perspektifte değerlendirilmesine olanak sağlıyor.
Kontrol ufku, ekonominin istikrarını sağlama amacı güden politika faizlerinin etkinliğini ölçme noktasında önem taşıyor. Bu çerçevede, faiz oranlarında yapılan değişikliklerin enflasyon, işsizlik ve diğer ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri değerlendirilerek, Merkez Bankası'nın ekonomik dengeye yönelik politika stratejilerinin şekillenmesine katkı sağlanıyor.
Türkiye için belirlenen 1 yıllık kontrol ufku, Merkez Bankası'nın ekonomik yol haritasını oluştururken, politika faizlerindeki değişikliklerin ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı üzerindeki etkilerini değerlendirme sürecinde temel bir referans noktası olarak kullanılıyor.
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