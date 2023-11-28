Maliye politikası nedir?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:32

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:32

Maliye politikası, bir devletin bütçe, vergi ve harcama politikalarını içeren ekonomik bir politika türüdür.

Bu politika, hükümetin ekonomik hedeflerine ulaşmak için gelir ve harcama arasındaki dengeyi düzenlemeyi amaçlar.

Maliye politikası, genellikle makroekonomik istikrar, ekonomik büyüme, enflasyon kontrolü ve işsizlik gibi genel ekonomik göstergeleri etkileme amacını taşır.