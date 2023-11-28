Maliye politikası nedir?
Hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belirli amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla gelir toplama, harcama yapma ve borçlanma yöntemlerini şekillendirmeleridir.
Maliye politikası, bir devletin bütçe, vergi ve harcama politikalarını içeren ekonomik bir politika türüdür.
Bu politika, hükümetin ekonomik hedeflerine ulaşmak için gelir ve harcama arasındaki dengeyi düzenlemeyi amaçlar.
Maliye politikası, genellikle makroekonomik istikrar, ekonomik büyüme, enflasyon kontrolü ve işsizlik gibi genel ekonomik göstergeleri etkileme amacını taşır.
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