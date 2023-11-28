Merkez Bankası bağımsızlığı ne anlama geliyor?
Para otoritelerinin kurumsal, yönetimsel, finansal ve para politikasına ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsurundan bağımsız bir şekilde alabilme kabiliyetidir.
Merkez Bankası Bağımsızlığı, bir ülkenin merkez bankasının ekonomik politikalarını belirlerken, uygularken ve yönetirken dış müdahalelere veya siyasi etkilere karşı bağımsız olma yeteneğidir.
Bu bağımsızlık, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlama, enflasyonu kontrol etme, para arzını yönetme gibi temel hedeflere odaklanmasını sağlamayı amaçlar.
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