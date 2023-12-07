Mevsim ve takvim etkisinden arındırma nedir?
Mevsim ve takvim etkisinden arındırma, ekonomik veya istatistiksel verilerdeki mevsimsel ve takvimsel dalgalanmaların temizlenmesi veya düzeltilmesi anlamına gelir.
Her yılın aynı dönemlerinde tekrar eden periyodik hareketler mevsimsellik olarak adlandırılabilir.
Takvim etkisi ise bir dönemdeki çalışılan gün sayısı değişimi gibi etkiler nedeniyle oluşabilecek hareketleri içermektedir.
Verilerdeki eğilimleri daha iyi değerlendirebilmek ve ardışık dönemleri karşılaştırabilmek için istatistiki yöntemlerle seriler mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmaktadır.
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